Фанаты «ПСЖ» разместили баннер «Свободная Палестина» на матче с израильским «Маккаби»

Болельщики «Пари Сен-Жермен» поддержали Палестину на домашнем матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с «Маккаби» Хайфа (7:2) в Париже (Франция), сообщает Le Parisien.
Как отмечает источник, на встрече было замечено множество людей с шарфами с палестинской символикой, а также с флагами Палестины. Уже во втором тайме фанаты «ПСЖ» решили продемонстрировать свою позицию в этом политическом вопросе, разместив баннер: «Газа существует, Газа сопротивляется, свободная Палестина».
Флаги Палестины на матче «ПСЖ» во Франции.
Фото: Аккаунт Le Parisien / PSG в «Твиттере».
При этом, днём ранее «ПСЖ» объявлял, что болельщикам запрещено проносить на стадион флаги иных стран, не имеющих представителей в клубе, а человек, который не будет соблюдать это правило, будет исключен со стадиона.
Префектура полиции развернула усиленные меры безопасности численностью 800 полицейских и жандармов. Национальное управление по борьбе с хулиганством оценило эту встречу на уровне 3 из 5, Что представляет риск нарушения общественного порядка, связанного с конфликтом между болельщиками.
- 26 октября 2022
-
04:34
-
04:20
-
04:17
-
04:09
-
03:53
-
03:44
-
03:31
-
03:22
-
02:53
-
02:32
-
02:20
-
02:12
-
02:01
-
02:00
-
01:50
-
01:46
-
01:28
-
01:26
-
01:18
-
01:10
-
00:49
-
00:47
-
00:38
-
00:30
-
00:18
-
00:15
-
00:10
-
00:05
- 25 октября 2022
-
23:55
-
23:53
-
23:52
-
23:52
-
23:51
-
23:51
-
23:35