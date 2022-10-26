Фанаты «ПСЖ» разместили баннер «Свободная Палестина» на матче с израильским «Маккаби»

Болельщики «Пари Сен-Жермен» поддержали Палестину на домашнем матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с «Маккаби» Хайфа (7:2) в Париже (Франция), сообщает Le Parisien.

Как отмечает источник, на встрече было замечено множество людей с шарфами с палестинской символикой, а также с флагами Палестины. Уже во втором тайме фанаты «ПСЖ» решили продемонстрировать свою позицию в этом политическом вопросе, разместив баннер: «Газа существует, Газа сопротивляется, свободная Палестина».

Флаги Палестины на матче «ПСЖ» во Франции. Фото: Аккаунт Le Parisien / PSG в «Твиттере».

При этом, днём ранее «ПСЖ» объявлял, что болельщикам запрещено проносить на стадион флаги иных стран, не имеющих представителей в клубе, а человек, который не будет соблюдать это правило, будет исключен со стадиона.

Префектура полиции развернула усиленные меры безопасности численностью 800 полицейских и жандармов. Национальное управление по борьбе с хулиганством оценило эту встречу на уровне 3 из 5, Что представляет риск нарушения общественного порядка, связанного с конфликтом между болельщиками.