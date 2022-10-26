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Нигматуллин: Чалов и «Венеция»? Игроку высокого уровня в Серии В делать нечего

Нигматуллин: Чалов и «Венеция»? Игроку высокого уровня в Серии В делать нечего
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Экс-вратарь «Локомотива», «Спартака» и ряда других клубов Руслан Нигматуллин прокомментировал новость о том, что нападающий ЦСКА Фёдор Чалов находится в шорт-листе «Венеции», и поделился мнением о том, стоит ли форварду переезжать в клуб Серии B.

«Эта новость выглядит немного странной. Я не слежу за Серией В, может, у «Венеции» какие-то космические планы, и они собираются выходить в Серию А. Мне кажется, что Чалов, после того как поиграл в чемпионате Швейцарии в достаточно хорошем клубе, если и хочет вернуться в Европу, то в команду такого же высокого уровня.

«Венеция», при всём уважении к Черышеву, которому желаю выйти на свой высокий уровень, пока не такой клуб. Я сам играл в Серии В и понимаю, что это такое – игроку высокого уровня там делать нечего. Я в свое время сделал такую ошибку. Чалову желаю мою ошибку не повторять», – приводит слова Нигматуллина Metaratings.

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