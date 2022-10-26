Александр Медведев: у «Зенита» самая большая армия болельщиков в России

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался по поводу информации о том, что питерская команда попала в топ-5 самых популярных клубов мира в соцсети Tik Tok по итогам сентября. Подопечные Сергея Семака, набрав 133 миллиона просмотров, расположились на 4-й позиции в рейтинге, составленном ресурсом Deportes& Finanzas.

Возглавляет престижный топ мадридский «Реал» — 188 миллионов просмотров. Вторую строчку занимает «Барселона» (161 миллион), третью — «Манчестер Юнайтед» (143 миллионов). В пятёрку также попал «Ювентус» (77,1 миллионов).

«Эти данные говорят о том, что у «Зенита» одна из самых больших армий болельщиков в Европе, и однозначно — самая большая в России», — сказал Медведев в интервью «Матч ТВ».



В понедельник, 24 октября, состоялся заключительный поединок 14-го тура чемпионата России, в котором сине-бело-голубые на своём поле принимали «Сочи». Команда Сергея Семака победила оппонента со счётом 7:0.



После этой победы питерцы набрал 36 очков и оторвались от идущего на второй строчке «Спартака» на семь баллов. В следующем туре РПЛ сезона-2022/2023 «Зенит» сыграет на выезде с «Краснодаром». Встреча состоится 30 октября. Начало противостояния — в 18:30 мск.