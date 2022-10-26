Жиру заявил, что доволен игрой «Милана» в победной встрече с загребским «Динамо»

Форвард «Милана» Оливье Жиру прокомментировал победу команды в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023 с «Динамо» Загреб (4:0).

«Это огромная победа. Мы хорошо подготовились к этой игре. Хотелось хорошо начать её. Мы могли забить больше голов, но в целом, очень довольны и полученным результатом», — цитирует 36-летнего нападающего pianetamilan.it.



«Милан» благодаря этому результату набрал семь очков и обошёл «Зальцбург» в турнирной таблице квартета E.

В 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов эти команды сразятся друг с другом и определят, кто выйдет в плей-офф главного европейского клубного турнира. Ранее из группы досрочно вышел «Челси». В активе загребского «Динамо» четыре очка, однако хорватская команда имеет шансы на то, чтобы продолжить борьбу в соревновании.