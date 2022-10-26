Семь голов «ПСЖ» — в видеообзоре матча с «Маккаби» Хайфа

Французский «ПСЖ» разгромил футбольный клуб «Маккаби» из Хайфы в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 7:2. Встреча состоялась вчера, 25 октября, в Париже.

Видеообзор матча:

На 19-й минуте счёт в матче открыл аргентинский нападающий парижан Лионель Месси (1:0). На 32-й минуте другой нападающий «ПСЖ», Килиан Мбаппе, сделал счёт 2:0. Уже через три минуты с передачи Месси Неймар довёл счёт до разгромного (3:0). На 38-й минуте гости смогли отыграть один мяч: защитник Абдулайе Сек забил после навеса со штрафного (3:1). В конце первого тайма Лионель Месси оформил дубль после удара из-за пределов штрафной (4:1).

На 50-й минуте Абдулайе Сек оформил дубль за израильтян (4:2). На 64-й минуте Мбаппе также забил свой второй гол в матче (5:2). На 67-й минуте защитник «Маккаби» Шон Гольдберг забил мяч в свои ворота после прострела Неймара (6:2). На 84-й минуте после передачи Месси забил полузащитник «ПСЖ» Карлос Солер, установив окончательный счёт матча (7:2).

«ПСЖ» занимает первое место в группе H с 11 набранными очками. Парижский клуб гарантировал себе участие в плей-офф Лиги чемпионов. «Маккаби» с тремя очками замыкает четвёрку.