Первое поражение «Реала» в сезоне — в видеообзоре матча с «РБ Лейпциг»

Вчера, 25 октября, в Германии встречались «РБ Лейпциг» и «Реал» (Мадрид) в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча закончилась победой хозяев – 3:2.
Видеообзор матча:
Хозяева открыли счёт уже на 12-й минуте — отличился хорватский защитник Йошко Гвардиол (1:0). На 18-й минуте полузащитник «Лейпцига» Кристофер Нкунку сделал счёт 2:0. На 44-й минуте нападающий гостей Винисиус Жуниор отыграл один мяч (2:1).
На 81-й минуте нападающий немецкой команды Тимо Вернер забил третий гол команды в матче (3:1). В компенсированное время нападающий «Реала» Родриго установил окончательный счёт в матче, реализовав пенальти (3:2).
Поражение от «Лейпцига» стало первым для мадридцев в текущем сезоне во всех турнирах.
«Реал» сохранил за собой первую строчку в группе с 10 набранными очками. Испанский клуб гарантировал себе выход в плей-офф турнира. «РБ Лейпциг» занимает второе место, набрав девять очков.
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