Разгромная победа «Милана» на выезде — в видеообзоре матча с «Динамо» Загреб

Вчера, 25 октября, в Загребе местное «Динамо» встречалось с «Миланом» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Гости одержали победу – 4:0.

Видеообзор матча:

На 39-й минуте счёт открыл игрок «Милана» Маттео Габбиа (1:0). В начале второго тайма нападающий Рафаэл Леау удвоил преимущество гостей (2:0). На 59-й минуте французский форвард Оливье Жиру реализовал пенальти в ворота «Динамо» (3:0). На 69-й минуте Роберт Любичич забил мяч в свои ворота, установив окончательный счёт — 4:0 в пользу «Милана».

По результатам матча «Милан» вышел на второе место в группе, набрав семь очков. Столько же очков у «Зальцбурга», являющегося соперником итальянцев по группе. Команды разыграют выход в плей-офф между собой в следующем туре. У «Динамо» четыре очка, команда сохраняет шансы на выход в плей-офф.