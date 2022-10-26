«Уфа» объявила об увольнении главного тренера Дениса Попова
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Денис Попов покидает пост главного тренера футбольного клуба «Уфа». Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию, информирует пресс-служба команды.
«Мы благодарим Дениса Александровича за проделанную работу и желаем удачи в дальнейшем!» — написала пресс-служба «Уфы» в клубном телеграм-канале.
Отмечается, что вместе с Денисом Поповым тренерский штаб «Уфы» покинул тренер-аналитик Александр Тестоедов.
Денис Попов возглавил «Уфу» в августе 2022 года. Под руководством специалиста команда провела 11 официальных матчей, в которых одержала три победы, три раза сыграла вничью и потерпела пять поражений. Ранее в СМИ появились слухи о финансовых сложностях в «Уфе», из-за которых клуб может прекратить своё существование.
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