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Мусиала: Месси верен своим принципам, образу жизни. Я хочу быть таким же

Мусиала: Месси верен своим принципам, образу жизни. Я хочу быть таким же
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Полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Джамал Мусиала рассказал о футболисте, которого считает своим примером для подражания.

«Несмотря на моё восхищение Роналду, я на стороне Месси (смеётся). Месси забил так много голов, выиграл так много трофеев, и он никогда не менялся. Месси остаётся верным своим принципам, своему образу жизни. Я хочу быть таким же», — приводит слова Мусиалы AS.

Сегодня, 26 октября, мюнхенская «Бавария» сыграет с «Барселоной» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023. Встреча состоится на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне (Испания). Начало игры — в 22:00 мск. Напомним, мюнхенский клуб уже обеспечил себе выход в следующую стадию турнира. Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА — мадридский «Реал».

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