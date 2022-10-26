Широков: Марио Фернандес в подмётки Анюкову не годится. В сборной не нужны бразильцы

Известный российский футболист Роман Широков поделился мнением о натурализации бразильских футболистов и игре бывшего защитника ЦСКА Марио Фернандеса за сборную России.
«По натурализации солидарен с мнением Андрея Аршавина. Единственный натурализованный, который хорошо играл за сборную, — Марио Фернандес. Не супер играл, но играл.
Не согласен с тем, что он рвал на чемпионате мира 2018 года. Анюков в тысячу раз сильнее был в своё время. Почему про него никто не вспоминает? Марио Анюкову в подмётки не годится, если уж на то пошло. Из натурализованных был еще Гильерме, но он, по большому счёту, твёрдым игроком основы никогда не был. Надо поддерживать своих. Да, был прецедент в мини-футболе, но многих ли помнят из победного состава, когда было много бразильцев? Порадовались немного, а потом все забыли — помнят поколение Ерёменко, Верижникова и Белого. А из сборной 2008 года по футболу помнят всех. Мы всё время говорим о большой стране, но при этом натурализуем иностранцев. Для чего тогда готовим своих, если берём готовых футболистов со стороны? Если клуб натурализует Малкома и Клаудиньо, чтобы они не считались иностранцами в РПЛ, дай бог — это для клуба. Но в сборной они не нужны», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».
Ранее появились слухи, что бразильские футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо могут получить российское гражданство с целью игры за сборную России по футболу. Андрей Аршавин заявил, что за российскую сборную должны играть россияне.
- 26 октября 2022
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