Аршавин: Малком и Клаудиньо? За сборную России должны играть россияне

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался по поводу возможной натурализации бразильских легионеров «сине-бело-голубых» Малкома и Клаудиньо.

«Откуда бразильцы „Зенита“ черпают мотивацию без еврокубков? Первое — у них хорошие финансовые условия. Вряд ли они где-то получат такие же или приближенные к этому деньги. Второе — всё равно спортсмены хотят побеждать. Без разницы где: чемпионат России, Кубок России или Лига чемпионов.

Малком и Клаудиньо получат российские паспорта? Честно, я далек от этой истории, поэтому я не знаю, в связи с чем и для чего это делается.

Их возможная игра за сборную России? Я против натурализации. Считаю, что за Россию должны играть россияне, а не бразильцы и люди других национальностей с русскими паспортами. Марио Фернандес хорошо играл? Ну, и что? Я считаю, он не должен был играть", — приводит слова Аршавина «Комсомольская правда».