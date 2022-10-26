«Бавария» интересуется Илкаем Гюндоганом

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган может продолжить карьеру в Германии, сообщает журналист Грэм Бейли на своей странице в социальных сетях.



По информации источника, в услугах 32-летнего немецкого футболиста заинтересована «Бавария». Действующий контракт Гюндогана с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2023 года, и ожидается, что «горожане» предложат хавбеку продлить сотрудничество. Однако Гюндоган заинтересован в возвращении в Германию и не станет принимать решение раньше, чем завершится чемпионат мира в Катаре. Ранее сообщалось, что в услугах Гюндогана заинтересованы «Барселона» и «Ювентус».



В нынешнем сезоне Гюндоган принял участие в девяти матчах чемпионата Англии, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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