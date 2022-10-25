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Энрике Сетьен возглавил «Вильярреал»

Энрике Сетьен возглавил «Вильярреал»
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Бывший главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен стал наставником «Вильярреала», сообщает пресс-служба испанской команды. Соглашение специалиста с «Вильярреалом» рассчитано до 2024 года.

Напомним, ранее пост главного тренера «Вильярреала» покинул Унаи Эмери, который позже стал тренером «Астон Виллы».

Сетьен не работал тренером после ухода из «Барселоны» в 2020 году. Ранее Сетьен возглавлял такие клубы, как «Лас-Пальмас», «Бетис», «Луго» и другие команды, а также занимал пост тренера сборной России по пляжному футболу.

«Вильярреал» набрал 18 очков в 11 матчах текущего розыгрыша испанского первенства и занимает седьмое место в турнирной таблице. Лидером соревнований является действующий чемпион страны мадридский «Реал» (31).

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