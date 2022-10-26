Алдонин оценил уровень «Спартака» и ЦСКА

Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин оценил уровень московских ЦСКА и «Спартака». Экс-спортсмен считает красно-белых и армейцев главными соперниками «Зенита».

«Два хорошо сбалансированных коллектива, которые будут бороться за высокие места. Кто в итоге финиширует выше, сказать сложно. Но и те и другие значатся среди основных преследователей «Зенита». Наверняка и ЦСКА со «Спартаком» ставят перед собой максимальные цели. Обе команды сильны в атаке. В «Спартаке» здорово выглядит Александр Соболев, в ЦСКА выделяется Фёдор Чалов. Ещё бы при оборонительных действиях выглядеть надёжнее… В этом случае точно можно пуститься в погоню за «Зенитом», — приводит слова Евгения Алдонина «Столица С».