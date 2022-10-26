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Боссы «Реала» подготовили новый контракт для Крооса

Боссы «Реала» подготовили новый контракт для Крооса
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Руководство «Реала» готово предложить полузащитнику «сливочных» Тони Кроосу новый контракт. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.

По информации источника, немец знает, что «Реал» подготовил для него новое предложение по контракту. Руководство клуба и лично Флорентино Перес надеются, что Тони примет предложение, однако игрок пока ещё думает о своём будущем.

Кроос перешёл в «Реал» из «Баварии» летом 2014 года. В 13 матчах нынешнего сезона на его счету три результативные передачи. Вместе со «сливочными» Тони выиграл 18 трофеев, включая четыре победы в Лиге чемпионов.

«Реал» уверенно обыграл «Севилью» в матче Ла Лиги:

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