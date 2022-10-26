«Барселона» — «Бавария»: гости укрепили преимущество в счёте

Сегодня, 26 октября, проходит матч в рамках 5-го тура Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Баварией». Команды играют на стадионе «Камп Ноу».



Гости укрепили преимущество в счёте. Отличился Эрик Шупо-Мотинг. Серж Гнабри, который ранее выполнил голевую передачу на Садио Мане, вывел Шупо-Мотинга один на один с Марком-Андре тер Штегеном. Нападающий идеальным ударом между ног немецкому голкиперу увеличил преимущество «Баварии» в счёте.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. После четырёх туров мюнхенцы лидируют в квартете C (12), каталонцы — на третьем месте (4). Команда Хави лишилась возможности выйти в плей-офф Лиги чемпионов, «Бавария» и «Интер» гарантировали себе участие в 1/8 финала соревнования.