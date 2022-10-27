Конте жёстко высказался о судьях и VAR из-за отменённого гола Кейна в матче ЛЧ

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте был в ярости после того, как VAR отменил победный гол Гарри Кейна в компенсированное время матча группового этапа Лиги чемпионов со «Спортингом» (1:1).



«Я считаю, что мяч был перед Кейном, и его гол – это гол. Я не понимаю линию, которую они прочертили. Такое решение очень тяжело комментировать. VAR приносит много вреда. Я хотел бы посмотреть, как на другом стадионе большого клуба отменили бы такой гол. Хочу знать это. Большая несправедливость. Мне не нравятся такие ситуации, скажем так. Не вижу позитивных вещей. Изобретая такие ситуации, наносится большой вред, доставляется много проблем клубу.



Второй тайм в нашем исполнении был хорошим, мы играли с потрясающей интенсивностью. Заслужили победу. Однако мы знаем, что произошло в итоге. И я не понимаю, почему мы должны добиваться чего-то в следующей игре, когда мы могли выйти в следующий этап Лиги чемпионов после этого матча», – сказал Конте в интервью BT Sport.

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