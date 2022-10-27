«Очень жестокий способ». Облак – о вылете «Атлетико» из ЛЧ после нереализованного пенальти

Вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак прокомментировал ничью 2:2 с «Байером» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Арбитр Клеман Тюрпен уже дал финальный свисток, но затем, после просмотра VAR, назначил пенальти в ворота леверкузенцев, который не реализовал Карраско.
«Комментарий о нашем вылете после сумасшедшей концовки? Что я могу сказать? Это очень жестокий способ. Таков футбол. Мы сделали всё, чтобы победить, но наказаны за результаты в предыдущих играх. Очень тяжёлый итог. Нам не хватило везения, которое в таких случаях необходимо.
Сейчас можем только искренне поблагодарить болельщиков за их поддержку. Они заслуживают гораздо большего. Вся команда очень расстроена. Нужно выиграть наш последний матч в Лиге чемпионов. Жаль, что мы не сможем продолжать выступления в этом турнире. Однако сезон длинный, нас ждут матчи в других соревнованиях», – приводит слова Облака O Jogo со ссылкой на флеш-интервью Movistar +.
В случае победы «Атлетико» сохранил бы шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов – команда Диего Симеоне отставала бы от «Порту», с которым предстоит встретиться в последнем туре, лишь на два очка. Но теперь португальцы недосягаемы для мадридцев. «Матрасникам» же (5 очков) остаётся бороться за место в Лиге Европы с «Байером» (4 очка), который в последнем туре примет на своём поле «Брюгге».
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