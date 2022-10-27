Писарев: Абаскаль освежил «Спартак», но с «Зенитом» они пока не готовы бороться

Тренер сборной России Николай Писарев высказался о работе испанского специалист Гильермо Абаскаля в московском «Спартаке». По мнению Писарева, красно-белые под руководством нового тренера встряхнулись, но бороться за чемпионский титул с «Зенитом» им всё ещё рано. Николай считает, что «Спартак» не готов к борьбе за золото и по составу, и ментально.

«Нравится ли мне работа Абаскаля? Он встряхнул команду после 10‑го места. Причем видим, что особых изменений в «Спартаке» по сравнению с прошлым сезоном нет — с Бальде не попали, Мевля — тоже не уверен, что удачная покупка. Нет суперприобретений, как у многих других. Как у ЦСКА, «Зенита», «Динамо» (которое потеряло часть игроков, но укрепилось другими). Конкуренты «Спартака» усиливаются, а Абаскаль работает с тем, что есть. Селекция ему особо не помогает. Поэтому, да, мне нравится, как он работает. С теми же игроками он освежил игру — и «Спартак» заиграл агрессивно, вдохновенно.



Но не сказал бы, что Абаскаль удивил. Все‑таки «Спартак» — команда, которая наряду с «Зенитом» должна ставить задачи выигрывать титулы, а не растить футболистов на продажу. Это не а‑ля «Крылья Советов». Но для титулов нужны все усилия клуба, чтобы составить конкуренцию «Зениту». Пока «Спартак» к этому не готов. На нынешнем этапе Абаскаль справляется, но посмотрим, что он покажет, когда реально будет поставлена задача брать титул.



«Спартак» не может бороться с «Зенитом» по составу? И по составу, и ментально. И победные традиции, очевидно, утеряны. «Зенит» слишком силен сейчас. «Спартак» пока не готов с ним бороться», — приводит слова Писарева «Матч ТВ».

Напомним, «Спартак» набрал 29 очков в 14 матчах и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» (36) — на первой строчке в таблице.