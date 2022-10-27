Определилась дата первой женской Финалиссимы

В первом розыгрыше женской Финалиссимы встретятся сборные Англии и Бразилии. Матч состоится 6 апреля 2023 года на стадионе «Уэмбли» (Лондон, Англия) и начнётся в 21:45 мск. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

Финалиссима — противостояние между победителями чемпионата Европы (УЕФА) и Кубка Америки (КОНМЕБОЛ). Сборная Англии выиграла женский чемпионат Европы 2022 года. В финале домашнего турнира англичанки переиграли сборную Германии со счётом 2:1 в дополнительное время. Сборная Бразилии в финале женского Кубка Америки 2022 года одержала победу в матче с колумбийками — 1:0. Этот триумф стал для бразильянок уже восьмым.

Англия и Бразилия трижды играли между собой. Две победы на счету английской национальной команды, один раз успех праздновали бразильянки.