Йоканович: в «Динамо» мы нацелены на то, чтобы сегодня команда стала лучше, чем вчера

Главный тренер «Динамо Москва» Славиша Йоканович рассказал о целях московской команды на сезон.

«В прошлом сезоне «Динамо» играло в финале Кубка России. И, конечно, мы должны стремиться выступить не хуже. От меня ждут, что команда сделает шаг вперёд и как минимум повторит результат прошлого сезона. Амбиции клуба не поменялись после всех летних событий. Нам нужно показывать яркую игру перед нашими болельщиками.



Я могу пообещать, что мы будем делать всё, чтобы двигаться в этом направлении. Наша задача состоит в том, чтобы команда росла и улучшала качество игры, которое вылилось бы в результаты, которые от нас ждут. Нам нужно добавить агрессии, организованности игре в обороне, мы должны больше владеть мячом. У нас есть всё, чтобы прогрессировать. Не будем забегать вперёд и говорить о конкретных местах в турнирной таблице. Давайте дождёмся мая и тогда в неё посмотрим. Сейчас нашей целью является, чтобы сегодня наша команда стала лучше, чем вчера», — цитирует Йокановича пресс-служба московской команды.

В текущем сезоне РПЛ «Динамо» занимает седьмое место после 14 туров, уступая идущему третьим ЦСКА три очка. Следующий матч команда Йокановича проведёт дома с «Химками» 29-го октября.