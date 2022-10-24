В «Динамо» поддержали Славишу Йокановича

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров выразил слова поддержки в сторону главного тренера столичной команды Славиши Йокановича после победы над московским «Локомотивом» в игре 14-го тура Российской Премьер-Лиги. «Динамо» обыграло соперников со счётом 3:1.



«Думаю, игра понравилась всем болельщикам «Динамо». Команда в хорошей физической форме, с хорошим темпом и структурой игры. Многое получалось. Мы можем играть ещё лучше. День рождения Льва Ивановича Яшина — особенная дата для нас. Было важно победить.



Мы всегда поддерживали Йокановича. Никакого давления со стороны менеджмента не оказывалось.



Захарян? Арсен прекрасно играет, он игрок матча. Ещё и Федя забил сотый гол. Сегодня хороший день для «Динамо», – приводит слова Пивоварова Sport24.