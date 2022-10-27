КДК РФС отменил красную карточку защитника «Крыльев Советов» Бейла в игре с «Уралом»
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Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объявил решение по матчу 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Крылья Советов» (2:1), в котором был удалён защитник гостей Гленн Бейл.
«ЭСК постановила, что судья неправильно удалил Бейла. Решение КДК — отменить ошибочно применённое удаление. Бейл сможет принять участие в следующем матче», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
В предстоящем туре РПЛ «Крылья Советов» в домашнем матче встретятся с ФК «Пари Нижний Новгород». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в воскресенье, 30 октября. стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск.
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