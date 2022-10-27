КДК оштрафовал ЦСКА по итогам матча с «Оренбургом». Гаич вышел в футболке Гайча

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объявил решение по матчу 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» — ЦСКА (2:2). Напомним, в этой игре произошёл следующий инцидент: Милан Гаич после перерыва появился на поле в футболке одноклубника Адольфо Гайча. Серб выступает под 22-м номером, аргентинец – под 21-м. Игра не под своим номером является прямым нарушением регламента чемпионата России.

«Во втором тайме в течение 10 минут игрок ЦСКА Милан Гаич играл в футболке под номером 21. Это нарушения регламента чемпионата. Клуб оштрафован на 20 тысяч рублей», — передаёт слова Артура Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.