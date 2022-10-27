Роман Зобнин: сезон с Каррерой — лучший для меня. Нельзя сравнивать его с Абаскалем

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин заявил, что сезон при бывшем главном тренере красно-белых Массимо Каррере был лучшим в его карьере.

«Сезон с Каррерой и сезон с Абаскалем нельзя сравнивать. При Каррере был мой первый сезон в «Спартаке». Любой молодой футболист играет его на эмоциях. Там была другая команда, опытная. Многим за 30 лет, иностранцы. Сейчас другая картина — в основном молодые русские ребята и молодой тренер.

Конечно, на данный момент сезон с Каррерой лучший для меня. Чемпионский сезон — лучший футбольный период в моей жизни», — приводит слова Зобнина «Матч ТВ».

Массимо Каррера возглавил «Спартак» в 2016 году. Итальянец привёл московский клуб к первому за 16 лет чемпионству. Специалист был уволен в 2018 году.