Шадыханов правильно удалил защитника «Факела» Дмитриева в игре с «Ростовом»

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (РФС) оценила работу арбитра Павла Шадыханова в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги между «Факелом» и «Ростовом». Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Судья правильно удалил с поля защитника «Факела» Олега Дмитриева на 41-й минуте матча. Дмитриев, вступив в единоборство за мяч с нападающим ростовчан Николаем Комличенко на высокой скорости, приподнял левую ногу и совершил высокий контакт открытыми шипами в область задней поверхности голени соперника.

Матч завершился со счётом 1:1. На 50-й минуте счёт открыл Данил Глебов, а в самом конце, на 90+7-й минуте игры, нападающий воронежского клуба Георгий Гонгадзе реализовал пенальти.