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Массимо Каррера поддержал идею проведения матча сборной России с командой легионеров РПЛ

Массимо Каррера поддержал идею проведения матча сборной России с командой легионеров РПЛ
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера оценил идею проведения матча национальной команды России со сборной легионеров Российской Премьер-Лиги.

«Создать сборную легионеров РПЛ и провести матч с Россией — хорошая идея! Какие плюсы могут быть у таких матчей для сборной России? Играя с такими сильными игроками, сборная сможет показать свой реальный уровень», — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, ФИФА отстранила сборную России от жеребьёвки чемпионата Европы 2024 года, а также исключила её из Лиги наций. Российские клубы временно не принимают участия в еврокубках. В последнем матче Россия оказалась сильнее соперников из Киргизии (2:1).

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