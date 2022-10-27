Льорис — о матче «Тоттенхэма» с «Марселем» в ЛЧ: эта встреча будет похожа на финал

Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис после матча со «Спортингом», который завершился вничью со счётом 1:1, рассказал о важности встречи с «Марселем» в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Перед игрой с «Марселем» мы должны провести также успешный матч с «Борнмутом», чтобы оправиться от двух поражений в Премьер-лиге. Но да, встреча с «Марселем» будет похожа на финал, хотя у нас будет небольшое преимущество в начале игры, поскольку нам достаточно ничьей.



Это матч, в котором мы должны играть головой, а также чувствами и сердцем. Мы должны выкладываться на поле, потому что будет важна каждая деталь», — приводит слова Льориса Get French Football News.

Напомним, по итогам пяти туров «Тоттенхэм» возглавляет таблицу группы D, набрав восемь очков. На второй и третьей позициях находятся «Спортинг» и «Айнтрахт» — у обоих клубов по семь очков. Замыкает квартет «Марсель» — у него шесть очков.

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