«Было бы несправедливо сыграть не вничью». Тренер «Спортинга» — о матче с «Тоттенхэмом»

Главный тренер португальского «Спортинга» Рубен Аморим прокомментировал итоги матча 5-го тура Лиги чемпионов с английским «Тоттенхэмом» (1:1).

«Был невероятный первый тайм. Принимая во внимание важность игры, которая была решающей, мы начали с преимуществом, и это было заметно, пока мы были свежими. Мы значительно сдали во втором тайме благодаря сопернику, у которого отличные игроки. Они вышли после перерыва совсем другими, потому что у них очень хороший тренер, который изменил их манеру игры.



Мы заслужили это очко, потому что играли против очень сильной команды. Мы сделали много для этого в первом тайме. Во второй половине они явно превосходили нас, и мы должны с этим смириться. Тем не менее то, как мы терпели как команда и как адаптировались игроки, многие из которых устали, также помогает нам расти. Было бы очень несправедливо сыграть не вничью», — приводит слова Аморима официальный сайт «Спортинга».

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