Осинькин: нельзя и глупо говорить, что «Крылья» играют провально

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением об игре своих подопечных по ходу нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.
«Сказать, что играем неудачно и провально, — глупо. Нельзя так говорить. В прошлом сезоне выглядели лучше — это факт. Если говорить об объективных причинах — большая ротация. Представьте, в последнем матче с «Уралом» не было ни одного футболиста, кто был основным игроком «Крыльев» в первом круге прошлого сезона. К тому же не смогли сразу заменить лидеров. Надеемся на ребят, многие из них играют достаточно стабильно. Но состоявшимися лидерами пока ещё не стали — в процессе.
Не забили пару пенальти. Были ещё глупости, из-за которых лишались очков. Например, с «Локомотивом» просто потеряли очки. Очень обидные ошибки допустили», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 27 октября 2022
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