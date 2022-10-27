Осинькин высказался о возможном переходе Пиняева в «Спартак» или «Зенит»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением о возможном переходе 17-летнего футболиста самарского клуба Сергея Пиняева в «Спартак» или «Зенит».
«Думаю, нет однозначного рецепта — сразу переходить в европейский клуб или оказаться там трамплином через большую российскую команду. У каждого футболиста своя дорожка. Даже для игры в «Спартаке» и «Зените» Пиняеву нужно выйти на другой уровень. Вот когда в качестве игрока РПЛ будет показывать стабильную и понятную игру, тогда и надо принимать решения.
Сейчас я отказался бы давать категоричный совет. Надо учитывать много вещей: от его будущего прогресса до уровня европейского чемпионата, куда он может перейти. Но когда ты растёшь, то мимо большого футбола точно не пройдёшь», — сказал Осинькин в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 27 октября 2022
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