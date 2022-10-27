«Возвращение к истокам. Скоро». «Спартак» выложил анонс с ретроформой и старой эмблемой

Московский «Спартак» опубликовал в своём телеграм-канале видео, намекающее на то, что футболисты красно-белых в ближайшее время сыграют в ретроформе.



«Возвращение к истокам. Скоро», — написано в сообщении к видео.

Вероятно, в ближайшей встрече подопечные Гильермо Абаскаля сыграют в ретроформе без логотипов спонсоров и с оригинальной эмблемой. «Спартак» в воскресенье, 30 октября, примет на «Открытие Банк Арена» «Торпедо». Встреча начнётся в 16:30 по московскому времени.



В настоящий момент «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков после 14 встреч. «Торпедо» — на последнем, 16-м месте, заработав шесть очков за 14 туров.

Рассказов с юмором ответил на вопрос о контракте со «Спартаком»: