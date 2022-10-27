26-летний Абубакар Кадыров и его 28-летний брат Халид завершили карьеру
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Нападающие «Ахмата» Абубакар Кадыров и его брат Халид завершили карьеру. Об этом сообщает пресс-служба грозненского клуба. Абубакару на сегодняшний день 26 лет, Халиду — 28 лет.
Отмечается, что игроки теперь будут работать в министерстве спорта Чеченской Республики. Халид назначен на пост помощника министра республики по физической культуре и спорту, а Абубакар стал генеральным директором академии футбола «Рамзан».
Халид в текущем сезоне не провёл ни одного матча в рамках Российской Премьер-Лиги, однако один раз появился на поле в Фонбет Кубке России. В нём он не отметился результативными действиями. Абубакар также не провёл ни одного матча в чемпионате, он трижды оставался в запасе на игры турнира.
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