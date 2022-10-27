Никита Хайкин не спас «Будё-Глимт» от проигрыша «Цюриху» в гостевом матче Лиги Европы

Сегодня, 27 октября, состоялся матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором швейцарский «Цюрих» на своём поле принимал норвежский «Будё-Глимт». Матч проходил на стадионе «Летцигрунд». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:45 мск.

Гости вышли вперёд в самой концовке первой половины встречи, когда на 45+1-й минуте отличился нападающий Амаль Пеллегрино, ассистировал ему Альберт Грёнбек. Хозяева не стали мириться с положением дел и на 67-й минуте сумели сравнять счёт в этом матче благодаря усилиям крайнего защитника Николы Боранияшевича. На 90+4-й минуте хозяева вырвали победу в матче благодаря голу Антонио Маркезано — 2:1. Российский голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин провёл за свою команду всю встречу и сумел совершить пять сейвов.