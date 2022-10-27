Президент «Урала» Иванов оценил идею матча сборной России с командой легионеров РПЛ

Президент «Урала» Григорий Иванов оценил идею проведения матча национальной команды России со сборной легионеров.
«Можно сыграть товарищескую игру со сборной легионеров РПЛ. Почему бы и нет? Нормальная идея – сыграть и посмотреть на наших ребят на фоне всех иностранцев», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, ФИФА отстранила сборную России от жеребьёвки чемпионата Европы 2024 года, а также исключила её из Лиги наций. Российские клубы временно не принимают участия в еврокубках. В последнем матче Россия оказалась сильнее соперников из Киргизии (2:1). Голы в составе команды Валерия Карпина на свой счёт записали Александр Соболев и Даниил Уткин.
Ранее сообщалось, что сборная России может встретиться со сборными Узбекистана и Таджикистана.
- 27 октября 2022
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