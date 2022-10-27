Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Лацио» дома обыграл «Мидтьюлланн» в матче 5-го тура ЛЕ

«Лацио» дома обыграл «Мидтьюлланн» в матче 5-го тура ЛЕ
Комментарии

Сегодня, 27 октября, состоялся матч пятого тура группового этапа Лиги Европы, в котором «Лацио» дома принимало датский «Мидтьюлланн». Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:45 мск.

Счёт в матче открыл футболист датской команды, когда на 8-й минуте нападающий Густав Исаксен поразил ворота «орлов». На 36-й минуте лидер итальянского клуба Сергей Милинкович-Савич сравнял счёт после точной передачи Фелипе Андерсона. На 58-й минуте испанский форвард Педро Родригес вывел хозяев вперёд после точного паса Маттиа Цаканьи. Гости пытались отыграться в оставшиеся минуты матча, однако их усилий не хватило, чтобы переломить ход встреч. После финального свистка победу праздновали футболисты «Лацио» — 2:1.

Лига Европы. Группа A. 5-й тур
27 октября 2022, четверг. 19:45 МСК
Цюрих
Цюрих, Швейцария
Окончен
2 : 1
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
0:1 Пеллегрино – 45+1'   1:1 Боранияшевич – 67'   2:1 Маркезано – 90+4'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022