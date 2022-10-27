«Лацио» дома обыграл «Мидтьюлланн» в матче 5-го тура ЛЕ
Поделиться
Сегодня, 27 октября, состоялся матч пятого тура группового этапа Лиги Европы, в котором «Лацио» дома принимало датский «Мидтьюлланн». Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:45 мск.
Счёт в матче открыл футболист датской команды, когда на 8-й минуте нападающий Густав Исаксен поразил ворота «орлов». На 36-й минуте лидер итальянского клуба Сергей Милинкович-Савич сравнял счёт после точной передачи Фелипе Андерсона. На 58-й минуте испанский форвард Педро Родригес вывел хозяев вперёд после точного паса Маттиа Цаканьи. Гости пытались отыграться в оставшиеся минуты матча, однако их усилий не хватило, чтобы переломить ход встреч. После финального свистка победу праздновали футболисты «Лацио» — 2:1.
Комментарии
- 27 октября 2022
-
21:48
-
21:46
-
21:42
-
21:40
-
21:40
-
21:40
-
21:40
-
21:39
-
21:35
-
21:17
-
21:10
-
21:08
-
21:02
-
21:01
-
20:54
-
20:50
-
20:43
-
20:32
-
20:25
-
20:21
-
20:20
-
20:15
-
20:00
-
19:59
-
19:48
-
19:45
-
19:35
-
19:35
-
19:30
-
19:25
-
19:20
-
19:14
-
19:07
-
19:05
-
18:54
Партнерский контент