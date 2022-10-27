«Почти приговор интриге в РПЛ». Корнеев — о 7:0 в матче «Зенит» — «Сочи»

Бывший спортивный директор «Зенита» и московского «Локомотива» Игорь Корнеев прокомментировал разгром санкт-петербургским клубом «Сочи» в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 7:0.



«Это почти приговор интриге в РПЛ. Скорее, реальное соотношение сил в этом сезоне. Разница в классе игроков «Зенита» и «Сочи» была видна невооружённым глазом. Маленькая интрига в чемпионате между «Зенитом», «Спартаком» и ЦСКА сохранится, только если Питер начнёт терять очки. Хотя на длинной дистанции равных «Зениту» на данный момент нет», — сказал Корнеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полностью интервью с Игорем Корнеевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.