«Почти приговор интриге в РПЛ». Корнеев — о 7:0 в матче «Зенит» — «Сочи»
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Бывший спортивный директор «Зенита» и московского «Локомотива» Игорь Корнеев прокомментировал разгром санкт-петербургским клубом «Сочи» в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 7:0.
«Это почти приговор интриге в РПЛ. Скорее, реальное соотношение сил в этом сезоне. Разница в классе игроков «Зенита» и «Сочи» была видна невооружённым глазом. Маленькая интрига в чемпионате между «Зенитом», «Спартаком» и ЦСКА сохранится, только если Питер начнёт терять очки. Хотя на длинной дистанции равных «Зениту» на данный момент нет», — сказал Корнеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Полностью интервью с Игорем Корнеевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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