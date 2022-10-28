Газизов объяснил, почему «Уфа» назначила главным тренером Халимбекова

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал назначение на пост наставника команды Арслана Халимбекова. Это произошло после того, как клуб завершил сотрудничество с Денисом Поповым, возглавлявшим команду с августа этого года.



«Какие задачи поставлены перед Халимбековым? Выправить ситуацию. Плюс эмоционально встряхнуть ребят. Нам нужно выходить из плохой зоны. Надеемся, все получится. Арслан Шарапутдинович прекрасно знает наш клуб, поэтому верим, что всё будет хорошо», – приводит слова Газизова «РБ Спорт».



«Уфа» после 15 туров располагается в Первой лиге в непосредственной близости от зоны вылета – на 14-м месте. Уфимцы выиграли четырежды, столько же раз завершали матчи вничью и уступили в семи встречах. Попов покинул клуб после двух поражений, однако на тренерском мостике в обоих случаях его не было – он отбывал дисквалификацию, а руководил командой Николай Сафрониди.



О назначении Арслана Халимбекова было объявлено 27 октября. Ранее 55-летний специалист работал ассистентом тренера в «Анжи», нижегородской «Волге», «Амкаре», «Ангуште», «СКА-Хабаровск», «Уфе» и карагандинском «Шахтёре».