Источник: «Урал» расторг контракт с Уруновым после того, как он отказался выйти на замену

Появилась информация о возможной причине, по которой полузащитник Остон Урунов покинул «Урал», о чём клуб из Екатеринбурга сообщил на официальном сайте 25 октября.
Как сообщает «РБ Спорт», между Уруновым и главным тренером «Урала» Виктором Гончаренко возник конфликт. Перед матчем Кубка России с «Сочи» Остон наигрывался в стартовый состав, но в день игры наставник принял решение оставить его на скамейке запасных. Во втором тайме, когда Гончаренко сказал Урунову разминаться перед выходом на замену, футболист отказался. В итоге всё это привело к расторжению контракта игрока с «Уралом».
21-летний Урунов в сезоне-2022/2023 успел провести за «Урал» три матча (два в чемпионате России и один – в Кубке), в которых не отметился результативными действиями. Ранее в карьере он выступал за «Пахтакор», «Навбахор», ташкентский «Локомотив», «Уфу» и московский «Спартак».
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