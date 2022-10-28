«Решил проучить молодого. Надо знать, кого посылать». Павлюченко – о своей дисквалификации

Бывший нападающий «Спартака», «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко прокомментировал решение КДК РФС о дисквалификации на восемь матчей Второй лиги. Игравший за «Знамя» из Ногинска Павлюченко был удалён на 80-й минуте матча с «Космосом» за «попытку физического воздействия на игрока соперника», а после игры «ждал игрока команды «Космос» Кузина, схватил за майку и оскорбил».
«Стоило ли приехать и объясниться на КДК? Бесполезно. У меня уже было удаление во Второй лиге – была похожая провокация, но уже с арбитром. Приезжал на КДК, пытался им что-то объяснить, но всё впустую. Поэтому сегодня не было смысла ехать туда. Ну, дали восемь матчей, навели шумиху. Молодцы. Но не тем они занимаются.
Можно сказать, я привнёс себя в жертву ради светлого будущего российского футбола. Хотел обратить внимание КДК на всё, что происходит во Второй лиге. Хотя знаю, что главный арбитр поучаствовал, написал, что я пытался ударить другого игрока или что-то ещё. Считаю, судьи тоже должны уважать себя, не терпеть, когда их 20-летний парень посылает. В РПЛ такого не слышал и не видел, честно. Вот на это важно обращать внимание.
Понятно, то, что я сделал, меня не красит. Но я тоже футболист, не умею проигрывать. И такая ситуация меня спровоцировала. Не сдержался. Решил проучить молодого, показать, что так себя вести нельзя, что надо чуть-чуть знать, кого посылать, кому рот закрывать. Сначала надо чего-то добиться в футболе, а потом уже с судьями постоянно спорить: прав он или нет.
Вспоминаю начало 2000‑х, когда сам был молодым. За такое поведение мне бы так навешали после матча, что мама не горюй. Я бы потом год не смог бы собраться, чтобы потренироваться. А сейчас до молодёжи не дотронься, ничего не скажи ей. Понятно, что так проучивать тоже не надо, но как-то показывать им, что такое поведение их не красит, необходимо», – приводит слова Павлюченко «Матч ТВ».
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