Сергей Пиняев высказался о возможном вызове в сборную России

Вингер самарских «Крыльев Советов» Сергей Пиняев рассказал о значимости вызова в сборную России для него.
«Это решать не мне, где именно играть. Если тренеры молодёжной или национальной команды решат, что хотят видеть меня в их командах, то, конечно, я буду рад приехать в любую сборную. Каждый футболист, когда начинает играть в футбол, ставит себе цель выступать за сборную своей страны. Для любого игрока огромная честь получить приглашение в молодёжную или национальную команду России. Если я не получу никаких травм за оставшееся время, то, конечно, с радостью приму возможный вызов в сборную.
Для меня ничего не может быть дополнительной мотивацией. Я мотивирован в каждом матче, независимо от соперника и прочих факторов», – приводит слова Пиняева Metaratings.
- 28 октября 2022
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