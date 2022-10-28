Пиняев рассказал об атмосфере в «Крыльях Советов» и взаимоотношениях с Осинькиным

Футболист «Крыльев Советов» Сергей Пиняев высказался об атмосфере в самарской команде и взаимоотношениях с тренерским штабом. Также Пиняев рассказал о возвращении на поле после пневмоторакса.

«Что помогло вернуться после пневмоторакса? Это была неприятная травма из-за того, что она очень непривычная для футболиста. Помогла поддержка близких людей, к тому же было огромное желание вернуться на поле. Тренерский штаб меня поддержал, в команде все ребята постоянно желали поскорее вернуться. Меня это мотивировало и двигало, поэтому я довольно быстро вернулся на поле и сумел набрать форму.

Часто ли Осинькин проводит со мной индивидуальные беседы? В «Крыльях» такая атмосфера, что Игорь Витальевич много и часто со всеми общается от командных теорий до индивидуальных бесед. У нас в коллективе тёплая и приятная атмосфера. Тренерский штаб мне постоянно что-то подсказывает, потому что у меня, как и у любого футболиста, всегда есть какие-то ошибки, а что-то нужно улучшить. Тренеры мне говорят об этом, и я стараюсь исправлять ошибки, чтобы быть более полезным», — приводит слова Пиняева Metaratings.

Напомним, ранее СМИ сообщали об интересе к Пиняеву со стороны «Спартака», «Зенита» и «Локомотива». В нынешнем сезоне Сергей провёл за «Крылья» 11 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.