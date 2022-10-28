Бояринцев: окажись Глушаков в «Спартаке» сейчас, он бы помог команде

Российский тренер Денис Бояринцев считает, что полузащитник «Химок» Денис Глушаков пригодился бы в нынешнем составе «Спартака». Бояринцев проанализировал игру Глушакова в матче 14-го тура РПЛ с «Химками» (5:0) и сравнил Дениса с действующим хавбеком красно-белых Романом Зобниным.

«Общие показатели немаловажны, зачастую команда, выигравшая большее количество единоборств, побеждает и в матче. Но основное — работа на рывках и на спринтах. У Глушакова и Зобнина очень хорошие показатели по этой игре. Понятно, что «Спартак» выиграл 5:0, Зобнин старался и проделал большой объём работы. Но хочется отметить Глушакова, который, несмотря на крупное поражение, очень прилично набегал. По цифрам можно понять, что Денис очень старался, сделал хорошую работу на уровне футболиста, чья команда разгромила соперника, выполнил серьёзный объём. Глушаков отработал этот матч на 100%.

Влияет ли возраст на это, ведь Глушакову 35 лет, а Зобнину – 28? В целом возраст никак не влияет. Если футболист готов физически, он и показывает хорошие объёмы. Вопрос в другом. Если бы Глушаков не выложился в матче со «Спартаком», у него были бы иные цифры. Важно помнить и о мотивации, которая есть у Дениса, чтобы играть на высоком уровне.

Помог бы Глушаков в нынешнем состоянии «Спартаку»? Не так много матчей «Химок» видел, но по двигательной активности Глушакова и партнёров, которые его окружают, что тоже немаловажно, думаю, окажись Денис в текущем составе «Спартака», был бы помощником для команды», — приводит слова Бояринцева «Матч ТВ».

Напомним, Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2016 год. За шесть лет он провёл 173 матча в составе красно-белых, забил 23 гола и отдал 10 результативных передач.