Бышовец: не могу назвать Черчесова лучшим тренером России. Лучший — тренер сборной

Известный российский тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о выходе венгерского «Ференцвароша», который тренирует российский специалист Станислав Черчесов, в плей-офф Лиги Европы.
«Мои поздравления Станиславу Черчесову, что он смог вывести «Ференцварош» в плей-офф еврокубков впервые за 47 лет. Удивлён ли я этому? Мне кажется, что такие результаты — это вполне естественно. Давайте учитывать уровень игроков и то, что команда — лучшая в Венгрии на протяжении своего существования.
Не могу назвать Черчесова лучшим тренером России. Лучший — тренер сборной и тот, кто возглавляет таблицу чемпионата РПЛ», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Отметим, что «Ференцварош» вышел в плей-офф еврокубков впервые за 47 лет.
- 28 октября 2022
-
11:26
-
11:20
-
11:10
-
11:06
-
10:55
-
10:55
-
10:48
-
10:40
-
10:31
-
10:31
-
10:30
-
10:19
-
10:10
-
10:00
-
10:00
-
10:00
-
09:54
-
09:47
-
09:43
-
09:36
-
09:35
-
09:15
-
09:00
-
08:59
-
08:50
-
08:49
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:54
-
07:38
-
07:20
-
07:07
-
07:03