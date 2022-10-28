Бышовец: не могу назвать Черчесова лучшим тренером России. Лучший — тренер сборной

Известный российский тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о выходе венгерского «Ференцвароша», который тренирует российский специалист Станислав Черчесов, в плей-офф Лиги Европы.



«Мои поздравления Станиславу Черчесову, что он смог вывести «Ференцварош» в плей-офф еврокубков впервые за 47 лет. Удивлён ли я этому? Мне кажется, что такие результаты — это вполне естественно. Давайте учитывать уровень игроков и то, что команда — лучшая в Венгрии на протяжении своего существования.



Не могу назвать Черчесова лучшим тренером России. Лучший — тренер сборной и тот, кто возглавляет таблицу чемпионата РПЛ», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.



Отметим, что «Ференцварош» вышел в плей-офф еврокубков впервые за 47 лет.