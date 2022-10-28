«Локомотив» учредил премию тренерам академии, чьи воспитанники играют в основной команде

Московский «Локомотив» учредил специальную премию для тренеров своей академии. Так, денежный бонус получили специалисты, чьи воспитанники сыграли за основную команду железнодорожников не менее пяти матчей, информирует официальный сайт клуба.

Отмечается, что по итогам сезона-2021/2022 премию получили тренеры академии «Локо», воспитавшие для основной команды Даниила Худякова, Артёма Карпускаса и Максима Петрова (сейчас играет в «Алании» на правах аренды) — все они провели за «Локомотив» более пяти матчей в прошлом сезоне. Создание новой премии прокомментировал директор клуба Владимир Леонченко.

«В основной команде играет много воспитанников нашей академии, поэтому для нас было очень важно отметить вклад тренеров, которые воспитывают игроков с самого начала их профессиональной карьеры. К сожалению, в футбольной индустрии труд специалистов, которые доводят футболистов до основного состава, как правило, остаётся незамеченным и мало оплачивается. Мы решили сломать эту тенденцию и совместно с одним из наших партнёров учредили такую премию. В наших планах создать общий фонд для регулярной выплаты подобных поощрений», — приводит слова Леонченко пресс-служба «Локомотива».