Лидеры «Чемпионат Brainboy» сохраняют позиции. Фото с игры
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Прошла четвертая игра сезона футбольного «Чемпионата Brainboy» от Championat.com. Подтверждая
свой высокий уровень, чемпионом становится «Major League, Suck It!». С самого старта игры они захватили лидерство не уступали до финиша. Вторым стал «Штаб», а замкнул тройку – «Гарпастум». Четвертое, лигочемпионское, место у команды «Остались в запасе». Также подарками от Hard Rock Cafe и Championat.com наградили 10 и 17 места.
Впереди еще 2 игры регулярного чемпионата, а в конце декабря состоится традиционный Суперкубок по итогам сезона!
Всем спасибо за участие и интерес к нашему проекту! До встречи на пятой игре сезона 22 ноября, которая пройдет в новом месте – следите за новостями.
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