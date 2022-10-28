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Корнеев: в ближайшей перспективе Абрамович не вернётся в футбол

Корнеев: в ближайшей перспективе Абрамович не вернётся в футбол
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Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев вспомнил общение с бывшим владельцем лондонского «Челси» Романом Абрамовичем и предположил, ждать ли его возвращения в футбол.

«Работая в сборной, я пересекался с Абрамовичем. Он удивительно мудрый во всех отношениях человек! Возвращение в футбол? Думаю, в ближайшей перспективе этого не произойдёт. Если вдруг, года через три-четыре, ему станет не хватать футбольных эмоций, возможно, он и вернётся к этой теме», – сказал Корнеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, Роман Абрамович владел «Челси» с 2003 года. В конце февраля он заявил, что передал полномочия по управлению клубом попечителям благотворительного фонда «Челси», а в начале марта сообщил о намерении продать команду. В конце мая владельцем клуба стал консорциум Тодда Боули.

Полностью интервью с Игорем Корнеевым читайте на «Чемпионате»:

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