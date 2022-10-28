Гендиректор «Зенита» — о матче с «Црвеной Звездой»: международные игры очень и очень важны

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался по поводу товарищеских матчей с сербской «Црвеной Звездой» в рамках сотрудничества клубов. Функционер подчеркнул важность международных матчей в нынешнее время, когда Россия отстранена от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.

«Матч детских команд «Зенита» и «Црвены Звезды»? У нас с «Црвеной Звездой» договор о сотрудничестве, который охватывает все возрасты и основные команды. Эти отношения будут развиваться и дальше во всем их многообразии. Сейчас в Сербии сыграли 14‑летние ребята «Зенита» и «Црвены Звезды». Матч прошел на стадионе академии сербской команды при заполненных трибунах. Там мест немного, но человек 500 было.

Отмечу, что команды показали очень хороший футбол. Быстрый, атакующий, страстный. Счет 4:3 отражает тоже отражает характер встречи и ту борьбу, что была на поле. Кстати, все четыре мяча забил Даниил Киселев. Так что у нас — «покер». Но в целом этот матч еще раз показал, насколько важны международные контакты. Это разные школы подготовки, это команды, которые представляют не только свой клуб, но и свою страну. Так что это сотрудничество будем обязательно продолжать.

Состоится ли матч основных команд «Зенита» и «Црвены Звезды» в случае переноса матчей Кубка России? Предлагаю эту тему сейчас пока не обсуждать, тем более что есть разные варианты, как, не подвергая риску наши встречи Кубка, сыграть матч и с «Црвеной Звездой», и с иранским «Сепаханом» на выезде. Считаем, что значение международных матчей и для клубов, и для сборной очень и очень важны. Поэтому будем делать все, что от нас зависит, и рассчитываем на поддержку РФС и РПЛ», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

Напомним, планировалось, что товарищеский матч между «Зенитом» и «Црвеной Звездой» пройдёт 22 ноября на «Газпром Арене». Ранее команды уже проводили товарищескую игру в Сочи.