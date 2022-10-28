Руслан Нигматуллин: сборной России нужно играть — пусть даже со сборной Первой Лиги
Поделиться
Бывший голкипер «Спартака» и «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался на тему деятельности сборной России в период отстранения от международных матчей.
«Сборной России нужно играть — пусть даже со сборной Первой Лиги. Ситуация — ужасная, но собираться надо, чтобы совсем не деградировать. Если не поддерживать соревновательный процесс, то можем вообще потерять сборную. Боюсь, что отстранение продлится не один год», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, ФИФА отстранила сборную России от жеребьёвки чемпионата Европы 2024 года, а также исключила её из Лиги наций. В 2022 году национальная команда страны сыграла только один матч: была обыграна сборная Кыргызстана (2:1).
Комментарии
- 28 октября 2022
-
13:00
-
12:57
-
12:55
-
12:53
-
12:52
-
12:52
-
12:38
-
12:30
-
12:07
-
12:05
-
11:57
-
11:52
-
11:40
-
11:40
-
11:26
-
11:20
-
11:10
-
11:06
-
10:55
-
10:55
-
10:48
-
10:40
-
10:31
-
10:31
-
10:30
-
10:19
-
10:10
-
10:00
-
10:00
-
10:00
-
09:54
-
09:47
-
09:43
-
09:36
-
09:35
Партнерский контент