Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Оренбург — Факел. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Руслан Нигматуллин: сборной России нужно играть — пусть даже со сборной Первой Лиги

Руслан Нигматуллин: сборной России нужно играть — пусть даже со сборной Первой Лиги
Комментарии

Бывший голкипер «Спартака» и «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался на тему деятельности сборной России в период отстранения от международных матчей.

«Сборной России нужно играть — пусть даже со сборной Первой Лиги. Ситуация — ужасная, но собираться надо, чтобы совсем не деградировать. Если не поддерживать соревновательный процесс, то можем вообще потерять сборную. Боюсь, что отстранение продлится не один год», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, ФИФА отстранила сборную России от жеребьёвки чемпионата Европы 2024 года, а также исключила её из Лиги наций. В 2022 году национальная команда страны сыграла только один матч: была обыграна сборная Кыргызстана (2:1).

Новость по теме
Мостовой — о сборной России: можно сыграть с легионерами РПЛ, если все отказываются
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022