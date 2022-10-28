Руслан Нигматуллин: сборной России нужно играть — пусть даже со сборной Первой Лиги

Бывший голкипер «Спартака» и «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался на тему деятельности сборной России в период отстранения от международных матчей.



«Сборной России нужно играть — пусть даже со сборной Первой Лиги. Ситуация — ужасная, но собираться надо, чтобы совсем не деградировать. Если не поддерживать соревновательный процесс, то можем вообще потерять сборную. Боюсь, что отстранение продлится не один год», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, ФИФА отстранила сборную России от жеребьёвки чемпионата Европы 2024 года, а также исключила её из Лиги наций. В 2022 году национальная команда страны сыграла только один матч: была обыграна сборная Кыргызстана (2:1).