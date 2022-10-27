Мостовой — о сборной России: можно сыграть с легионерами РПЛ, если все отказываются

Бывший российский полузащитник «Сельты» Александр Мостовой оценил идею проведения матча национальной команды России со сборной легионеров.

«Я думаю, что Малафеев не первый, кто такую идею предложил. В начале 2000-х такое было. Просто раньше не было того, что происходит сейчас. Поэтому не возникало ни у кого в голове создания сборной легионеров РПЛ. Ничего странного в этой идее нет. Можно сыграть, почему нет? Если нет соперников, не с кем играть и все отказываются. Другое дело, что из этой сборной легионеров многих футболистов могут задействовать в своих сборных. Ничего нового в этом предложении нет», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, ФИФА отстранила сборную России от жеребьёвки чемпионата Европы 2024 года, а также исключила её из Лиги наций.