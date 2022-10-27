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Мостовой — о сборной России: можно сыграть с легионерами РПЛ, если все отказываются

Мостовой — о сборной России: можно сыграть с легионерами РПЛ, если все отказываются
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Бывший российский полузащитник «Сельты» Александр Мостовой оценил идею проведения матча национальной команды России со сборной легионеров.

«Я думаю, что Малафеев не первый, кто такую идею предложил. В начале 2000-х такое было. Просто раньше не было того, что происходит сейчас. Поэтому не возникало ни у кого в голове создания сборной легионеров РПЛ. Ничего странного в этой идее нет. Можно сыграть, почему нет? Если нет соперников, не с кем играть и все отказываются. Другое дело, что из этой сборной легионеров многих футболистов могут задействовать в своих сборных. Ничего нового в этом предложении нет», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, ФИФА отстранила сборную России от жеребьёвки чемпионата Европы 2024 года, а также исключила её из Лиги наций.

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